Cyber ​​fraud: राजनांदगांव में 1.86 लाख रुपए की साइबर ठगी, उत्तराखंड और दिल्ली से दो आरोपी गिरफ्तार

मामले में सामने आई जानकारी के अनुसार, साइबर ठगी से हासिल रकम के लेन-देन में बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस की जांच में आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद उनकी तलाश की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उत्तराखंड और दिल्ली से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी कथित तौर पर कमीशन के बदले अपने बैंक खाते और एटीएम उपलब्ध कराते थे। साइबर ठगी से प्राप्त रकम को ऐसे खातों के माध्यम से ट्रांसफर करने या निकालने की आशंका की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि खातों का इस्तेमाल किन लोगों ने किया और धोखाधड़ी की रकम किन-किन माध्यमों से आगे भेजी गई।