बैंक खाते में गांव की महिलाएं आगे, मोबाइल इस्तेमाल में शहर से 29.5% पीछे, NFHS-6 के आंकड़ों ने दिखाई डिजिटल खाई

रायपुर@राहुल जैन। Rural Women Digital Divide: गांवों में महिलाओं की बैंक खातों तक पहुंच शहरों से बेहतर है, लेकिन अपने मोबाइल फोन के इस्तेमाल में वे काफी पीछे हैं। यह बात हम नहीं, बल्कि एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट कहती है। इसके मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की 94 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता है, जिसका इस्तेमाल वे स्वयं करती हैं। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 91.2 प्रतिशत है। इसके उलट, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली ग्रामीण महिलाओं का प्रतिशत 41.5 है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह 71 प्रतिशत है। यानी मोबाइल फोन के इस्तेमाल में दोनों के बीच 29.5 प्रतिशत अंक का अंतर है।