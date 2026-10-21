उद्घाटन से पहले भारतमाला सड़क में दरार, 15 तरह के टेस्ट से खुलेगी गुणवत्ता की पोल, जानें कैसे?

करोड़ों रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में सड़क पर दरार ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सड़क की ऊपरी सतह से लेकर नीचे की परतों तक निर्माण की गुणवत्ता परखी जाएगी। परीक्षणों से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दरार के पीछे निर्माण सामग्री, परतों की मोटाई, कम्पैक्शन, सड़क की संरचनात्मक मजबूती या पानी की निकासी से जुड़ी कोई खामी तो नहीं है। उल्लेखनीय है कि रायपुर-विशाखापट्ट्नम भारतमाला सड़क में जिस हिस्से में दरार आई थी, इसमें एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी को भी नोटिस जारी किया है।