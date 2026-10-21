Chhattisgarh Fraud News: रील्स के चक्कर में लगा चूना, 300 रुपए का सामान मंगाया, पैकेट निकला खाली

सबसे ज्यादा शिकायत सोशल मीडिया में रील्स और शॉर्ट्स देखने के बाद किए गए ऑर्डर पर मिल रहा है। कम कीमत के 200 से 300 रुपए वाले ऑर्डर में यह धोखाधड़ी ज्यादा देखी जा रही है। पीड़ितों ने जब शिकायत दर्ज कराने के लिए कस्टमर केयर से संपर्क किया तो कस्टमर केयर नंबर में भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि ऑनलाइन कंपनियों के नाम पर भी देश में कई फ्रॉड फर्म भी सक्रिय हो चुकी है।