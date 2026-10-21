Raipur News: नक्सल मुक्त बस्तर के रावघाट तक पहली बार पहुंची ट्रेन

रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि रावघाट तक रेल संपर्क स्थापित होना और रावघाट-रायपुर तथा रायपुर-कुरूद यात्री रेल सेवाओं की शुरुआत इसी व्यापक विकासयात्रा की महत्वपूर्ण कड़ी है। आने वाले समय में रावघाट से जगदलपुर तक रेल संपर्क विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही रावघाट-जगदलपुर- कोरापुट-विशाखापट्टनम रेल संपर्क के विस्तार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ की देश के प्रमुख रेल नेटवर्क और आर्थिक केंद्रों से कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी।