Dance Fest: कालबेलिया सपेरा नृत्य कर सताक्षी ने मचाई धूम, झूम उठी ऑडियंस

एआईडीए नटवर गोपीकृष्ण नेशनल अवॉर्ड और नृत्यानंदलहरी डांस फेस्ट 2026 में पहले दिन सब-जूनियर कैटेगरी में डीपीएस रायपुर की सताक्षी यदु ने राजस्थान का लोकनृत्य कालबेलिया डांस किया। नन्ही कलाकार सताक्षी की डांस प्रस्तुति पर रंगमंदिर में उपस्थित ऑडियंस झूम उठी। सताक्षी को इस जोरदार नृत्य प्रस्तुति के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।