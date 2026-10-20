Women Reservation Bill: छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं 45 सीटें, जानें क्या है पूरा गणित

Chhattisgarh Delimitation Bill: छत्तीसगढ़ में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रस्तावित परिसीमन के तहत विधानसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर मौजूदा 90 सीटें बढ़कर 135 हो सकती हैं। ऐसे में प्रदेश में 45 नए विधानसभा क्षेत्र बनने की संभावना है। वहीं, यदि एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान लागू होता है, तो 135 सदस्यीय विधानसभा में 45 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। हालांकि, सीटों की संख्या और आरक्षण की अंतिम स्थिति विधेयक के प्रावधानों और उसके पारित होने पर निर्भर करेगी।