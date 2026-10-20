Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट, पूर्व महापौर को भी मिली धमकी

Tiger Shroff Firing Case: मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी गोलीबारी की घटना के बाद रायपुर पुलिस सतर्क हो गई है। रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर को कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन गैंग के नाम पर धमकी मिली है। शिकायत के मुताबिक, उनसे 50 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूर्व महापौर ने धमकी से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी और स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंपे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की पहचान करने में जुटी है।