छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर लापरवाही! 40 निकायों को नोटिस, तीन दिन का अल्टीमेटम

Chhattisgarh Urban Local Bodies: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के विकास कार्यों में देरी को लेकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। बार-बार निर्देश देने के बावजूद काम में सुधार नहीं होने पर प्रदेश के 40 नगरीय निकायों को नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने सभी संबंधित निकायों को अधूरे विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति की जानकारी तीन दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। नोटिस में राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों का विवरण मांगा गया है। लापरवाही और देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी।