Mungeli Accident: तेज रफ्तार पिकअप ने 3 लोगों को कुचला, विधायक के भाई समेत तीनों की मौत

Mungeli Accident: तेज रफ्तार पिकअप ने 3 लोगों को कुचला,(photo-patrika canva create)
Mungeli Accident: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के दशरंगपुर में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व खाद्य मंत्री और विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन दास मोहले समेत तीन लोगों की पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तीनों सुबह मुख्य मार्ग पर टहल रहे थे, तभी मुंगेली की ओर जा रहे पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जानकारी के अनुसार, दशरंगपुर निवासी अधीन दास मोहले गुरुवार सुबह अपने दो साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तीनों मुख्य मार्ग पर टहल रहे थे। इसी दौरान मुंगेली की ओर जा रहे एक पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद घायलों को तत्काल जिला अस्पताल, मुंगेली ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक पुन्नूलाल मोहले और उनके समर्थक अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पिकअप वाहन की गति, चालक की भूमिका और दुर्घटना के समय की परिस्थितियों की पड़ताल की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
इस हादसे के बाद क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिलासपुर से तखतपुर होते हुए मुंगेली तक सड़क की खराब स्थिति को लेकर लंबे समय से शिकायतें किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर सड़क की मरम्मत और सुरक्षित आवागमन की मांग भी उठती रही है। हालांकि, इस दुर्घटना का सीधा संबंध सड़क की स्थिति से है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हादसे के वास्तविक कारणों का पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
मॉर्निंग वॉक के दौरान हुए इस हादसे ने मुख्य मार्गों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सुबह के समय सड़क पर टहलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए वाहन चालकों की सतर्कता और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुंगेली
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग