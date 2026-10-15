Mungeli Accident: तेज रफ्तार पिकअप ने 3 लोगों को कुचला, विधायक के भाई समेत तीनों की मौत

Mungeli Accident: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के दशरंगपुर में गुरुवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मॉर्निंग वॉक पर निकले पूर्व खाद्य मंत्री और विधायक पुन्नूलाल मोहले के भाई अधीन दास मोहले समेत तीन लोगों की पिकअप वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तीनों सुबह मुख्य मार्ग पर टहल रहे थे, तभी मुंगेली की ओर जा रहे पिकअप वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।