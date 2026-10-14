Chhattisgarh News: मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल, 4.99 करोड़ रुपए मंजूर; 6 खेलों की मिलेंगी सुविधाएं

Chhattisgarh Sports News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पथरिया विकासखंड के लछनपुर में मल्टी-परपस इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 4 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत बनने वाले इस इंडोर हॉल से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने बुधवार, 14 अक्टूबर को मंत्रालय से प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। इस परियोजना का निर्माण एक एकड़ भूमि पर किया जाएगा।