14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंगेली

Chhattisgarh News: मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल, 4.99 करोड़ रुपए मंजूर; 6 खेलों की मिलेंगी सुविधाएं

Chhattisgarh Sports News: मुंगेली जिले के लछनपुर में 4.99 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी-परपस इंडोर हॉल बनेगा। यहां वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी समेत 6 खेलों की सुविधाएं मिलेंगी।
2 min read
Google source verification

मुंगेली

image

Love Sonkar

Oct 14, 2026

Chhattisgarh News

मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल (Photo Patrika)

Chhattisgarh Sports News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पथरिया विकासखंड के लछनपुर में मल्टी-परपस इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 4 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत बनने वाले इस इंडोर हॉल से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने बुधवार, 14 अक्टूबर को मंत्रालय से प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। इस परियोजना का निर्माण एक एकड़ भूमि पर किया जाएगा।

छह खेलों के लिए विकसित होंगी सुविधाएं

लछनपुर में बनने वाले मल्टी-परपस इंडोर हॉल में अलग-अलग खेलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे खेलों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न खेलों से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मैदान, प्रशिक्षण स्थल और जरूरी अधोसंरचना की अहम भूमिका होती है। ऐसे में इस इंडोर हॉल के निर्माण से लछनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सकेगा।

खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी मिलेगी मदद

मल्टी-परपस इंडोर हॉल का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। यहां विभिन्न खेलों से संबंधित आयोजनों और प्रतियोगिताओं के संचालन में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहयोग मिल सकता है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत इस परियोजना से क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। बेहतर अधोसंरचना मिलने से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी।

निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष जोर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इंडोर हॉल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों और पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काम में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद परियोजना के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इंडोर हॉल के तैयार होने पर मुंगेली जिले के खिलाड़ियों को एक ही परिसर में कई खेलों के अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 05:12 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mungeli / Chhattisgarh News: मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल, 4.99 करोड़ रुपए मंजूर; 6 खेलों की मिलेंगी सुविधाएं

बड़ी खबरें

View All

मुंगेली

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मुंगेली आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रेत खनन, कार्रवाई के दौरान वनकर्मियों पर वाहन चढ़ाने का आरोप

Illegal Sand Mining
मुंगेली

Mungeli pension case: पेंशन प्रकरण में गंभीर लापरवाही, शिक्षा विभाग के छह अधिकारी-कर्मचारी निलंबित

Mungeli pension case
मुंगेली

B.Ed Admission: चार सूची जारी होने के बाद भी बीएड में 5 हजार सीटें खाली, आगे भी जारी रहेगी काउंसलिंग

B.Ed Admission
मुंगेली

Anganwadi Bharti: मुंगेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की अंतिम तारीख

Anganwadi Recruitment
मुंगेली

‘बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया…’ पर छात्रों संग थिरके टीचर, VIDEO वायरल होते ही मचा बवाल

Teacher Student Dance Video
मुंगेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.