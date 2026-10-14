Chhattisgarh News: मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल, 4.99 करोड़ रुपए मंजूर; 6 खेलों की मिलेंगी सुविधाएं

मुंगेली में बनेगा मल्टी-परपस इंडोर हॉल (Photo Patrika)
Chhattisgarh Sports News: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पथरिया विकासखंड के लछनपुर में मल्टी-परपस इंडोर हॉल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने 4 करोड़ 99 लाख 82 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत बनने वाले इस इंडोर हॉल से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अभ्यास, प्रशिक्षण और खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने बुधवार, 14 अक्टूबर को मंत्रालय से प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश जारी कर दिया है। इस परियोजना का निर्माण एक एकड़ भूमि पर किया जाएगा।
लछनपुर में बनने वाले मल्टी-परपस इंडोर हॉल में अलग-अलग खेलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी और मार्शल आर्ट जैसे खेलों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न खेलों से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी। वर्तमान में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर मैदान, प्रशिक्षण स्थल और जरूरी अधोसंरचना की अहम भूमिका होती है। ऐसे में इस इंडोर हॉल के निर्माण से लछनपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्हें नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध हो सकेगा।
मल्टी-परपस इंडोर हॉल का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। यहां विभिन्न खेलों से संबंधित आयोजनों और प्रतियोगिताओं के संचालन में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहयोग मिल सकता है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकृत इस परियोजना से क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है। बेहतर अधोसंरचना मिलने से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और प्रतियोगिताओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इंडोर हॉल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों और पूरे निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि काम में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने के बाद परियोजना के निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इंडोर हॉल के तैयार होने पर मुंगेली जिले के खिलाड़ियों को एक ही परिसर में कई खेलों के अभ्यास और प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
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