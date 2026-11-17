CJM Threat: छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला न्यायालय में पेशी के दौरान चोरी के एक आरोपी ने जमकर हंगामा किया। ट्रक चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी भगतराम राजपूत ने कोर्ट में अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने लगा। मामला तब और बढ़ गया, जब आरोपी कटघरे से कूदकर पीठासीन अधिकारी के डायस तक पहुंच गया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी ने इस दौरान कोर्ट में लगे कांच के फ्रेम को तोड़ने की भी कोशिश की। घटना के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) शत्रुघन कुमार बेलदार ने खुद थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर मुंगेली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।