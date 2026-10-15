Shehnaz Akhtar Live Performance: जांजगीर में 16 अक्टूबर को सजेगी भक्ति की शाम, शहनाज अख्तर की भजन संध्या में झूमेंगे श्रद्धालु

Shehnaz Akhtar Live Performance: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-नैला में 16 अक्टूबर को भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होगा। हरि लीला ट्रस्ट, बनारी, नैला-जांजगीर की ओर से ‘भक्ति राग जांजगीर- एक शाम मां के नाम’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाई स्कूल मैदान में शाम 7 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले जिले के तीन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।