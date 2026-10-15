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Shehnaz Akhtar Live Performance: जांजगीर में 16 अक्टूबर को सजेगी भक्ति की शाम, शहनाज अख्तर की भजन संध्या में झूमेंगे श्रद्धालु

Shehnaz Akhtar Bhajan: जांजगीर में 16 अक्टूबर को ‘भक्ति राग जांजगीर, एक शाम मां के नाम’ का आयोजन होगा। शाम 7 बजे हाई स्कूल मैदान में शहनाज अख्तर भजन संध्या में प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल होंगे।
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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

Oct 15, 2026

Shehnaz Akhtar Live Performance

Shehnaz Akhtar Live Performance: जांजगीर में 16 अक्टूबर को सजेगी भक्ति की शाम(photo-patrika canva create)

Shehnaz Akhtar Live Performance: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-नैला में 16 अक्टूबर को भक्ति और सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन होगा। हरि लीला ट्रस्ट, बनारी, नैला-जांजगीर की ओर से ‘भक्ति राग जांजगीर- एक शाम मां के नाम’ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाई स्कूल मैदान में शाम 7 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ की प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले जिले के तीन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

Bhakti Raag Janjgir 2026: शहनाज अख्तर की भजन संध्या में झूमेंगे श्रद्धालु

‘भक्ति राग जांजगीर’ का उद्देश्य नवरात्रि की भक्ति, जांजगीर-नैला की सांस्कृतिक परंपरा और समाजसेवा के संकल्प को एक मंच पर लाना है। कार्यक्रम में शहनाज अख्तर की भजन प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रहेगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह रहने की उम्मीद है। हाई स्कूल मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में लोग मां के भजनों का आनंद ले सकेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अतिथि होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित अन्य अतिथियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। भक्ति संध्या के साथ ही आयोजन में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की प्रावीण्य सूची में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में टॉप-10 में स्थान बनाने वाले जिले के तीन मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और 21 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाना और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है।

शाम 7 बजे शुरू होगा कार्यक्रम, प्रवेश निःशुल्क

‘भक्ति राग जांजगीर—एक शाम मां के नाम’ का आयोजन 16 अक्टूबर को जांजगीर के हाई स्कूल मैदान में शाम 7 बजे से होगा। हरि लीला ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालु निःशुल्क शामिल हो सकेंगे। भक्ति संगीत, सांस्कृतिक परंपरा और मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान के जरिए यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक सहभागिता का मंच बनेगा।

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Shehnaz Akhtar Live Performance

Shehnaz Akhtar Live Performance: जांजगीर में 16 अक्टूबर को सजेगी भक्ति की शाम, शहनाज अख्तर की भजन संध्या में झूमेंगे श्रद्धालु

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Updated on:

15 Oct 2026 03:50 pm

Published on:

15 Oct 2026 03:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Shehnaz Akhtar Live Performance: जांजगीर में 16 अक्टूबर को सजेगी भक्ति की शाम, शहनाज अख्तर की भजन संध्या में झूमेंगे श्रद्धालु

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