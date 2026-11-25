बताया जा रहा है कि फिलहाल एक उपार्जन केंद्र में प्रतिदिन 200 क्विंटल खरीदी की लिमिट तय की गई है। इसके चलते किसानों को टोकन मिलने में परेशानी हो रही है। खरीदी की अंतिम तारीख यानी 15 जनवरी तक के ऑनलाइन टोकन बुक हो चुके हैं। अब पोर्टल पर टोकन के लिए स्लॉट उपलब्ध नहीं दिख रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं। दूसरी ओर, समितियों में धान की आवक नहीं होने के कारण खरीदी की तैयारियां भी गति नहीं पकड़ पाई हैं। किसान ऑफलाइन टोकन कटवाने के लिए समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वहां भी टोकन नहीं कट पा रहे हैं। आने वाले दिनों में किसानों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है।