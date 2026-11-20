Dhan Kharidi Scam: धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धमतरी के सांकरा सोसायटी से एक मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जिस खेत में धान की फसल खड़ी थी और कटाई भी शुरू नहीं हुई थी, उसी खेत के रकबे के आधार पर 42 क्विंटल धान की बिक्री दर्ज कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि बिक्री दर्ज होने के अगले ही दिन भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। शिकायत सामने आने के बाद खेत में कटाई के प्रयास और समिति की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल मामला प्रशासन तक पहुंच गया है।