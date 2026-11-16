छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षार्थी ध्यान दें, फॉर्म में नामजन्मतिथि या फोटो गलत हुई तो लगेगा 400 रुपए जुर्माना

कक्षा दसवीं के परीक्षा फार्म के साथ आठवीं और नौवीं की अंकसूची तथा बारहवीं के फार्म के साथ दसवीं और ग्यारहवीं की अंकसूची की प्राचार्य से प्रमाणित छायाप्रति लगानी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। जिन विद्यार्थियों की स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी) जारी हो चुकी है या जिनका निधन हो गया है, उनके परीक्षा फार्म और कट लिस्ट में निरस्त अंकित करना होगा। मंडल के निर्देशों के बाद अब स्कूलों को निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेजों का मिलान और संशोधन पूरा करना होगा। एक छोटी लापरवाही भी परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त खर्च और परेशानी का कारण बन सकती है।