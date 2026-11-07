सरकार से वेतन भुगतान की स्वीकृति, फिर भी धमतरी नगर निगम के कर्मचारियों को दीपावली पर नहीं मिली सैलरी

दीपावली में अब महज दो दिन शेष हैं। ऐसे में वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। त्योहार के दौरान घर की खरीदारी, बच्चों की जरूरतें और अन्य घरेलू खर्चों के लिए वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवयुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष मंगलू निर्मलकर ने बताया कि उनके खाते में दो महीने की पीएफ राशि जमा की गई है, लेकिन अक्टूबर महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान की मांग को लेकर शाम को महापौर और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की जाएगी। संघ की ओर से दीपावली से पहले सभी अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन जारी करने की मांग रखी जाएगी।