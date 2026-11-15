छत्तीसगढ़ में मकान बनाना हुआ महंगा, तीन महीने में सीमेंट की बोरी के दाम 80 रुपए तक बढ़े

छत्तीसगढ़ के बाजार में ओपीसी (OPC) और पीपीसी (PPC) सीमेंट की कीमतों में भी अंतर देखने को मिल रहा है। ओपीसी सीमेंट, पीपीसी के मुकाबले करीब 80 रुपए प्रति बोरी महंगा बिक रहा है। जानकारों के अनुसार, प्रदेश में सीमेंट की कीमत पड़ोसी राज्यों की तुलना में भी अधिक है। मध्य प्रदेश के मुकाबले छत्तीसगढ़ में सीमेंट करीब 25 रुपए और महाराष्ट्र के मुकाबले लगभग 40 रुपए महंगी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्यों में शामिल छत्तीसगढ़ के लोगों को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है।