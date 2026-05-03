Sushasan Tihar: सीमेंट-गारा से ईंट जोड़ते नजर आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, काफिला रोक श्रमिकों से किया संवाद, जाना हाल चाल

Sushasan Tihar: छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन तिहार मना रही है। इस ​अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद कर रही है। आज सीएम साय जशपुर जिले के प्रवास के दौरान उनका काफिला ग्राम भैंसामुड़ा रुक गया। इस दौरान सीएम ने राजमिस्त्री बन ग्रामीणों के मन में गहरी छाप छोड़ी। सीएम साय जब गांव से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे अनुसुइया पैंकरा के निर्माणाधीन आवास पर पड़ी, जिसके बाद वे तुरंत वाहन से उतरकर मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया।