CG News: खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 2000 किलो आईस कैण्डी जब्त… रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई

इसके अतिरिक्त विनिर्माण प्रक्रिया में कमियों, गुणवत्ता में शंका एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक, लैबलिंग एवं डिसप्ले, विनियम 2020 के प्रावधानों का परिपालन नहीं पाये जाने के कारण मौके पर भारी मात्रा में विक्रय हेतु बनाकर रखे पाए गए आईस कैण्डी कुल 147 बोरा, वजन लगभग 2000 किलोग्राम, मूल्य लगभग 15 हजार रुपए की जप्ती बनाते हुए विनिर्माता हैप्पी गर्ग की अभिरक्षा में आगामी आदेश तक अभिग्रहित किया गया एवं खाद्य विनिर्माता को आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से आईस कैण्डी का विनिर्माण नहीं करने का सख्त निर्देश दिया गया।