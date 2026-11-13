अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में काम के दौरान कर्मचारी की मौत, जांच में जुटी पुलिस

अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में कर्मचारी की मौत (Photo Source- Patrika)
Cement Plant Employee Death: छत्तीसगढ़ के रावन स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में एक कर्मचारी की काम के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद संयंत्र में कर्मचारियों के बीच हलचल मच गई। मृतक की पहचान भुनेश्वर यादव (57 वर्ष) के रूप में हुई है। वह बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम चरौदा का रहने वाला था और संयंत्र के धर्मकांटा में काम करता था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद सुहेला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कर्मचारी की मौत किस वजह से हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।
जानकारी के मुताबिक, रावन स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र में भुनेश्वर यादव धर्मकांटा में कार्यरत था। काम के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और मामले को जांच में लिया। भुनेश्वर यादव की उम्र 57 वर्ष बताई गई है। वह ग्राम चरौदा, थाना पलारी क्षेत्र का निवासी था। संयंत्र में काम करते समय अचानक हुई इस घटना के बाद उसकी मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।
कर्मचारी की मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका की चर्चा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कर्मचारी की मौत हार्ट अटैक से हुई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह थी।
घटना की सूचना पर सुहेला पुलिस ने मर्ग कायम किया है। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की जांच का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाना है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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