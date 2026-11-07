छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 की हालत गंभीर

कवर्धा राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर गुरुवार रात करीब तीन बजे एसआरएस अस्पताल और सतनाम चौक विद्यानगर के पास दो कारों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में रिट्ज कार सवार दुर्गा बंजारे (25) की मौत हो गई। वह परिवार के साथ अपने गृह ग्राम सोढ़ लौट रही थीं। कार में सवार सरस्वती बंजारे, हेमता चालिसा और दो बच्चे आशीष बंजारे व गौरव जोशी गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरी कार बेमेतरा से कवर्धा जा रही थी। उसमें सवार ख्वाहिश देशलहरे उर्फ लक्की की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विनायक शर्मा की हालत नाजुक है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया है।