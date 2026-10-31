9 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक को 6 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

POCSO Court Verdict: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 9 नाबालिग छात्राओं से अनुचित हरकत और यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने शिक्षक तिलक राम वर्मा को 6 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पलारी थाना क्षेत्र के टीपावन स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ था। मामले में एक छात्रा ने सबसे पहले शिक्षिका और अपनी मां को घटना की जानकारी दी थी। इसके बाद अन्य छात्राओं ने भी सामने आकर शिकायत की। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 28 गवाहों के बयान पेश किए।