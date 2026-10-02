Surajpur: छात्राओं ने कलेक्टर को बताई हॉस्टल की शिकायतें, कहा- नहीं सुनी जा रही बात, मामले की निष्पक्ष जांच हो

Surajpur: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के पंडित रेवतीरमण मिश्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के कन्या छात्रावास का विवाद अब कलेक्टोरेट तक पहुंच गया है। गुरुवार शाम छात्रावास की छात्राओं ने जिला संयुक्त कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर रेना जमील से मुलाकात की। छात्राओं ने प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका नीरजा भगत के खिलाफ कई शिकायतें रखते हुए मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है।