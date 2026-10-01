Surajpur Crime News: नाराज फूफा ने आधी रात 6 साल के भतीजे और ससुर के ऊपर छिडक़ा पेट्रोल, फिर लगा दी आग

रामानुजनगर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आधी रात घर में घुसकर 6 साल के मासूम (साले का बेटा) और ससुर के ऊपर पेट्रोल छिडक़ कर आग लगा (Set fire) दी। आग से बच्चा झुलस गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक विवाद के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से भगा दिया है। जब उसे खोजने ससुराल पहुंचा तो नहीं मिली। इस दौरान उसने ससुर, साले तथा परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच 29 सितंबर की रात उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है।