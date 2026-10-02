Janjgir News: मेहंदी पंचायत में 16 लाख के भुगतान पर विवाद, ग्रामीण बोले- जमीन पर नजर नहीं आ रहे काम

Janjgir News: छत्तीसगढ़ के मेहंदी पंचायत में 15वें वित्त की राशि के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। 2 अक्टूबर को आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत में हुए विकास कार्यों और उनके भुगतान का हिसाब मांगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में लाखों रुपये का भुगतान किया गया, लेकिन आधे से ज्यादा काम मौके पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव से खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा। इस दौरान ग्राम सभा में हंगामे की स्थिति भी बनी और ग्रामीणों ने कार्यवाही का वीडियो बनाया