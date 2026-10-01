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जांजगीर चंपा

Janjgir News: ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ अभियान, कलेक्टर से लेकर अफसरों तक ने थामी झाड़ू

Janjgir Swachhata Abhiyan: जांजगीर में ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ के तहत सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया। कलेक्टर समेत आला अधिकारियों और कर्मचारियों ने सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।
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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

Oct 01, 2026

Janjgir News

Janjgir News: ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ अभियान(photo-patrika group)

Janjgir News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ के तहत सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में कलेक्टर समेत जिले के आला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। सभी ने एक साथ विभिन्न स्थानों पर साफ-सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

अधिकारियों ने खुद सफाई कर लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के प्रति लोगों में जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ वातावरण के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

Janjgir Breaking News: अधिकारियों ने खुद की साफ-सफाई

सामूहिक स्वच्छता अभियान के दौरान जांजगीर में कलेक्टर समेत जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सफाई कार्य में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने स्वयं सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों और आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई की गई।

अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर, आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। अभियान के जरिए नागरिकों को स्वच्छ वातावरण के महत्व का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश

अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि शहर और समाज को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। केवल अभियान चलाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छता को आदत बनाकर ही बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है।

उन्होंने लोगों से अपने आसपास साफ-सफाई रखने, कचरा निर्धारित स्थान पर डालने और अन्य लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की अपील की। सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता को स्थायी रूप दिया जा सकता है।

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Updated on:

01 Oct 2026 12:46 pm

Published on:

01 Oct 2026 12:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Janjgir News: ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ अभियान, कलेक्टर से लेकर अफसरों तक ने थामी झाड़ू

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