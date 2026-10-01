Janjgir News: ‘एक दिन, एक घंटा, एक समय’ अभियान, कलेक्टर से लेकर अफसरों तक ने थामी झाड़ू

अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाना है। अधिकारियों ने कहा कि शहर और समाज को स्वच्छ रखने के लिए प्रशासन के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी बेहद जरूरी है। केवल अभियान चलाने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छता को आदत बनाकर ही बेहतर वातावरण तैयार किया जा सकता है।