इंजेक्शन लगाते ही कोमा में गई प्रसूता, कुछ घंटे में मौत, परिजन बोले- लापरवाही ने ली जान, जांजगीर जिला अस्पताल का मामला

परिजनों का दावा है कि महिला की हालत लगातार बिगड़ने के बावजूद समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुए और न ही उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। रात करीब 2.30 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर और स्टाफ के मौजूद नहीं रहने से मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। उनका आरोप है कि यदि महिला को गंभीर स्थिति में समय रहते रेफर किया जाता तो उसकी जान बच सकती थी।