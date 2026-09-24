Chhattisgarh News: शराब के नशे में स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, पंचायत प्रतिनिधि ने टोका तो करने लगा हंगामा, VIDEO वायरल

अब पामगढ़ ब्लॉक के भाटापारा भुईगांव स्कूल के प्रधान पाठक का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं कब तक सामने आती रहेंगी। वायरल वीडियो में प्रधान पाठक के कथित तौर पर शराब के नशे में होने और पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मना किए जाने के बाद दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले को लेकर चर्चा तेज है।