Chhattisgarh News: शराब के नशे में स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक, पंचायत प्रतिनिधि ने टोका तो करने लगा हंगामा, VIDEO वायरल

शराब के नशे में स्कूल पहुंचा प्रधान पाठक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Drunk Headmaster Viral Video: जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। पामगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला भाटापारा भुईगांव में पदस्थ प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रधान पाठक कथित तौर पर शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि प्रधान पाठक शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे। इसी दौरान पंचायत प्रतिनिधि द्वारा उन्हें मना किया गया। आरोप है कि मना करने पर प्रधान पाठक ने पंचायत प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।
मामला पामगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला भाटापारा भुईगांव का बताया जा रहा है। यहां प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ योगेश्वर सिंह कंवर का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कथित तौर पर शराब के नशे में दिखाई दे रहे हैं। वहीं, वीडियो में पंचायत प्रतिनिधि द्वारा प्रधान पाठक को नशे की हालत में स्कूल आने से मना किए जाने की बात सामने आ रही है। इसके बाद दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आरोप है कि प्रधान पाठक ने पंचायत प्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया।
जांजगीर-चांपा जिले में शिक्षा जगत से जुड़े ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच एक बार फिर प्रधान पाठक के कथित तौर पर शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो वायरल होने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बीते जुलाई माह में डोंगा कोहरौद में प्रधान पाठक पर बच्चों के साथ कथित अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया था। इस मामले ने भी जिले में काफी चर्चा बटोरी थी।
इसके बाद अगस्त माह में बलौदा नवापारा खिसोरा स्कूल का प्रधान पाठक कथित तौर पर नशे की हालत में स्कूल पहुंचा था। इस मामले में प्रधान पाठक को निलंबित किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
अब पामगढ़ ब्लॉक के भाटापारा भुईगांव स्कूल के प्रधान पाठक का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटनाएं कब तक सामने आती रहेंगी। वायरल वीडियो में प्रधान पाठक के कथित तौर पर शराब के नशे में होने और पंचायत प्रतिनिधि द्वारा मना किए जाने के बाद दुर्व्यवहार किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मामले को लेकर चर्चा तेज है।
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