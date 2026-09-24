Mahasamund News: इनोवा में छिपाकर ले जा रहे थे 132 किलो गांजा, नाकाबंदी में खुला राज, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में गणेश बाजे (42) और विपुल भालेराव (36) को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले बताए गए हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गांजे की यह खेप ओडिशा के कंधमाल से लेकर पुणे जा रहे थे। पुलिस अब आरोपियों से गांजा तस्करी से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गांजे की सप्लाई कहां की जानी थी और इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।