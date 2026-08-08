बालोद के इस पंचायत ने नशे पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध, सेवन पर 3500 और बनाने पर 35 हजार रुपए जुर्माना

Chhattisgarh News: बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र से समाज सुधार की मिसाल पेश करने वाली खबर आई है। ग्राम पंचायत सुरडोंगर (मरकाटोला) के ग्रामीणों ने मिलकर अपने क्षेत्र को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए पहल की है। युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाने के लिए ग्रामीणों ने ग्रामसभा में सर्वसम्मति से कड़े नियम पारित किए। इस निर्णय की प्रति एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ और थाना प्रभारी को भी सौंपी गई है। इस नियम के बाद गांव में काफी बदलाव आने का दावा ग्रामीणों ने किया है।