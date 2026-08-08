अगले 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद, बालोद में 9 दिन में सिर्फ 28 मिमी वर्षा, किसानों की बढ़ी चिंता

किसान चिंतित, पत्रिका फोटो
Balod Weather Update: बालोद जिले में मानसून की शुरुआत अच्छी रहने के बाद अब सावन में बारिश की कमी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। आषाढ़ में अच्छी बारिश होने के बावजूद सावन के शुरुआती दिनों में जिले में छिटपुट बारिश ही हुई है। सावन में अब तक करीब 28 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखने के लिए किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है।
7 अगस्त की शाम जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्की रिमझिम बारिश हुई, लेकिन यह फसलों के लिए पर्याप्त नहीं रही। बारिश की कमी के कारण जिले में खंड वर्षा जैसे हालात बन रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान सहित अन्य फसलों के लिए पानी की जरूरत बढ़ जाएगी।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 2 दिनों में जिले में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अच्छी बारिश होने पर किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सावन शुरू होने के बाद जिले में अब तक बहुत कम बारिश हुई है। 31 जुलाई से 7 अगस्त तक जिले में कुल 28 मिमी बारिश दर्ज की गई है।
किसानों का कहना है कि आषाढ़ में अच्छी बारिश होने से खेतों में पर्याप्त नमी बनी हुई है। हालांकि सावन में बारिश का दौर कमजोर पड़ने से चिंता बढ़ रही है। आने वाले सप्ताह में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान समेत अन्य फसलों के लिए पानी की किल्लत शुरू हो सकती है। किसान अब सावन के शेष दिनों में अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
1 जून से अब तक जिले में कुल 684.5 मिमी औसत बारिश दर्ज की गई है। तहसीलवार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बारिश मार्रीबंगला-देवरी क्षेत्र में 830.3 मिमी और सबसे कम गुंडरदेही में 628.3 मिमी दर्ज की गई है।
फिलहाल किसानों की नजर अगले दो दिनों में होने वाली बारिश पर टिकी है। यदि अच्छी बारिश होती है तो खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को राहत मिलेगी।
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