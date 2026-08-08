अगले 2 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद, बालोद में 9 दिन में सिर्फ 28 मिमी वर्षा, किसानों की बढ़ी चिंता

Balod Weather Update: बालोद जिले में मानसून की शुरुआत अच्छी रहने के बाद अब सावन में बारिश की कमी किसानों की चिंता बढ़ा रही है। आषाढ़ में अच्छी बारिश होने के बावजूद सावन के शुरुआती दिनों में जिले में छिटपुट बारिश ही हुई है। सावन में अब तक करीब 28 मिमी बारिश दर्ज की गई है। ऐसे में खेतों में नमी बनाए रखने के लिए किसानों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है।