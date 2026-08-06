Forest Department Raid: बालोद में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, सरपंच पति के घर 9 लाख की सागौन लकड़ी बरामद, घर में बनवा रखा था पलंग

Balod Forest Departmen Raid: बालोद जिले के ग्राम अंगारी में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरपंच पति अश्वनी डड़सेना के घर से सागौन लकड़ी और फर्नीचर का जखीरा जब्त किया है। जब्त लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 9 लाख रुपए आंकी गई है। वन विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह 11 बजे से दबिश शुरू की थी, जो बुधवार शाम तक जारी रही। टीम जब्त सामग्री का मिलान और पंचनामा बनाने में जुटी है। वन विभाग को इसकी भी जांच करनी है कि लकड़ी आसपास के जंगल से काटी गई है या बाहर से लाकर बेची जा रही थी।