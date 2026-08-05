Illegal Teak Wood: बालोद में सरपंच के घर वन विभाग की रेड, लाखों की सागौन लकड़ी जब्त

Illegal Teak Wood: बालोद जिले के अंगारी गांव में वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सरपंच के मकान पर दबिश दी। संयुक्त कार्रवाई के दौरान मकान से लाखों रुपये मूल्य के सागौन के चिरान और गोले बरामद किए गए। जब्त लकड़ी को दो माजदा वाहनों में भरकर वन विभाग के काष्ठागार पहुंचाया गया। मामले में सरपंच के पति अश्विनी डड़सेना के खिलाफ वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार जब्त लकड़ी की गणना और उसके स्रोत की जांच जारी है।