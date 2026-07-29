छत्तीसगढ़ वन विभाग में बड़ा फेरबदल, 22 डिप्टी रेंजरों को मिला रेंजर पद पर प्रमोशन, देखें पूरी सूची

Promotion News: छत्तीसगढ़ सरकार ने वन विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे डिप्टी रेंजरों को बड़ी सौगात दी है। विभाग ने 22 डिप्टी रेंजरों को रेंजर (वन क्षेत्रपाल) पद पर पदोन्नत करने का आदेश जारी किया है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को विभागीय जरूरतों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। वन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पदोन्नति पाने वाले सभी डिप्टी रेंजरों को वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और विभागीय नियमों के आधार पर रेंजर पद के लिए पात्र पाया गया है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से यह प्रमोशन आदेश जारी किया गया है।