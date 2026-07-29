छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए औद्योगिक पार्क, राजनांदगांव से बस्तर तक विकसित होंगे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

Chhattisgarh Industrial Park: छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई गति देने और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्क (मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) विकसित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन औद्योगिक पार्कों के शुरू होने से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।