छत्तीसगढ़ के इस जिले में खुलेंगे 5 विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय, स्मार्ट क्लास से स्पोर्ट्स डोम तक की मिलेगी सुविधा

योजना के तहत जिले के प्रत्येक विकासखंड से एक-एक शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल का चयन किया गया है। चयनित स्कूलों को आधुनिक भवनों और संसाधनों से विकसित किया जाएगा। बालोद ब्लॉक में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल बघमरा, डौंडी ब्लॉक में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल कुआगोंदी, डौंडीलोहारा ब्लॉक में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल मुडख़ुसरा, गुरुर ब्लॉक में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल कंवर, गुंडरदेही ब्लॉक में शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल चंदनबिरही उत्कृष्ट विद्यालय बनेंगे।