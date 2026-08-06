8 अगस्त से मौसम लेगा बड़ा यू-टर्न! दुर्ग समेत कई जिलों में अगले 72 घंटे बारिश का दौर, IMD का नया अलर्ट

एक जून से पांच अगस्त तक दुर्ग जिले में औसतन 501 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। इस दौरान सबसे अधिक 620.7 मिमी बारिश पाटन तहसील में हुई, जबकि सबसे कम 346.1 मिमी वर्षा धमधा में रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दुर्ग में 564 मिमी, बोरी में 561.1 मिमी, भिलाई-3 में 517.1 मिमी और अहिवारा में 396.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। बुधवार को भिलाई-3 में 28.9 मिमी, धमधा में 24.9 मिमी और दुर्ग में 14.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।