IIT भिलाई का कमाल! नीलगिरी की पत्तियों से प्लास्टिक कचरे को मिली नई जिंदगी, अब बेकार PET बोतलों से बनेंगे 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट

IIT Bhilai Research: प्लास्टिक कचरे की बढ़ती समस्या के बीच छत्तीसगढ़ के IIT भिलाई के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित की है, जिससे बेकार पड़ी पीईटी (PET) प्लास्टिक की बोतलों को उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग सामग्री में बदला जा सकेगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें नीलगिरी की पत्तियों से तैयार ग्रीन कैटेलिस्ट (हरित उत्प्रेरक) का उपयोग किया गया है। भविष्य में इस सामग्री का उपयोग 3डी प्रिंटिंग, इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। इस तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट का आवेदन भी किया गया है।