8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

फिर नीले ड्रम में मिला ऐसा कुछ देख हैरान हुए लोग! बस्तर से आया चौंकाने वाला मामला

Blue Drum Suspense Case: बस्तर के भनपुरी क्षेत्र में पुलिस ने एक घर पर छापा मारकर नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखा गया 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 16.62 लाख रुपये आंकी गई है।

2 min read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jun 08, 2026

Blue Drum Suspense

Blue Drum Suspense(photo-patrika)

Blue Drum Suspense: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भनपुरी थाना क्षेत्र के केशरपाल आवासपारा गांव में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक घर से 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि गांजे को प्लास्टिक के एक नीले ड्रम में छिपाकर रखा गया था। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 16 लाख 62 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

Blue Drum Suspense: मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि केशरपाल आवासपारा गांव के एक मकान में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई और बताए गए स्थान पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर की तलाशी ली, जहां एक कमरे में रखे प्लास्टिक के नीले ड्रम पर संदेह हुआ। जब ड्रम की जांच की गई तो उसके अंदर भारी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा मिला।

33 किलो से ज्यादा गांजा बरामद

पुलिस की जांच में ड्रम से कुल 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बरामद मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब 16.62 लाख रुपये आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

60 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के मालिक और केशरपाल निवासी 60 वर्षीय किशोर बघेल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी थी।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

नशे के कारोबार पर पुलिस की सख्ती

बस्तर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने और जिले को नशामुक्त बनाने के लिए ऐसे तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी।

जांच में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद गांजा स्थानीय स्तर पर बिक्री के लिए रखा गया था या फिर किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ के बाद नशे के इस कारोबार से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल, कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें
Chhattisgarh Cabinet Meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 06:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / फिर नीले ड्रम में मिला ऐसा कुछ देख हैरान हुए लोग! बस्तर से आया चौंकाने वाला मामला

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Baster News: सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, बस्तर ITI में निकली भर्ती, 15 जून तक करें अप्लाई

Baster News
बस्तर

Baster News: बस्तर में शुरू हुई हाईटेक व्हीकल स्क्रैपिंग सुविधा, परिवहन क्षेत्र को मिलेगा नया आयाम

Baster News
बस्तर

सरेंडर नक्सलियों की नई कहानी शुरू! अब घर में गूंज सकेगी बच्चों की किलकारी, मुफ्त सर्जरी से बदल रही जिंदगी

naxal news
बस्तर

आंखों से कैसे पहचानेंगे जहरीले फलों को..? बिना लैब टेस्ट के बिक रहे फल-सब्जियां, बस्तर में बढ़ा जान का खतरा

Bastar Food Safety Issue
बस्तर

Baster News: बस्तर की धरती में दुनिया के सबसे महंगे आम की पैदावार, ढाई लाख रुपए किलो है कीमत, ट्री मैन को मिली उपलब्धि

Baster News
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.