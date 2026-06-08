फिर नीले ड्रम में मिला ऐसा कुछ देख हैरान हुए लोग! बस्तर से आया चौंकाने वाला मामला

Blue Drum Suspense: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भनपुरी थाना क्षेत्र के केशरपाल आवासपारा गांव में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक घर से 33.25 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। हैरानी की बात यह रही कि गांजे को प्लास्टिक के एक नीले ड्रम में छिपाकर रखा गया था। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 16 लाख 62 हजार 500 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।