8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल, कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

Chhattisgarh Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक पर प्रदेशभर की नजरें टिकी हैं। बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा योजना समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और बड़े फैसले होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jun 08, 2026

Chhattisgarh Cabinet Meeting

Chhattisgarh Cabinet Meeting(photo-patrika)

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खासकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी और लंबे समय से चर्चा में रही कैशलेस चिकित्सा योजना पर बड़ा फैसला ले सकती है।

Chhattisgarh Cabinet Meeting: कैशलेस स्वास्थ्य योजना को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में आर्थिक बोझ काफी कम हो सकेगा।

नई ट्रांसफर पॉलिसी पर भी रहेगी नजर

बैठक में नई तबादला नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट का फैसला प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। नई नीति लागू होने से विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति, कार्य संतुलन और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है।

विकास कार्यों और जनहित योजनाओं पर मंथन

कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याण कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार कुछ नई योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकती है। इससे राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने की संभावना है।

कर्मचारियों में बढ़ी उत्सुकता

कैशलेस मेडिकल सुविधा और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों की नजरें कैबिनेट बैठक के फैसलों पर टिकी हुई हैं। कई कर्मचारियों का मानना है कि यदि दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो इससे न केवल कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

अहम फैसलों की उम्मीद

राज्य सरकार की इस बैठक को मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के अलावा विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक के नतीजों पर टिकी हैं, जहां से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं।

‘काम दो या जवाब दो’, सक्ती के वेदांता प्लांट के बाहर श्रमिकों का जोरदार प्रदर्शन, 200 कर्मचारियों को हटाने का लगा आरोप

ये भी पढ़ें
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Jun 2026 04:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल, कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Government Scheme: छत्तीसगढ़ में 12वीं तक फ्री पढ़ाई का अवसर, 20 जून से पहले करें आवेदन

Government Scheme
रायपुर

छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून बारिश शुरू! रायपुर में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी तूफान

Chhattisgarh Monsoon Update
रायपुर

Kangana Ranaut in Raipur: भारत भाग्य विधाता की पहली स्क्रीनिंग आज, रायपुर पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, सीएम साय भी देखेंगे फिल्म

Kangana Ranaut in Raipur
रायपुर

UP में रायपुर पुलिस पर अटैक! पथराव और हमले के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारी, 53 नामजद

Raipur Police Attacked
रायपुर

मणिपुर से नक्सल मोर्चे तक वीरता की मिसाल, छत्तीसगढ़ के तीन जवान होंगे शौर्य चक्र से सम्मानित

Shaurya Chakra Award
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.