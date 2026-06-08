छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल, कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

Chhattisgarh Cabinet Meeting(photo-patrika)
Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खासकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी और लंबे समय से चर्चा में रही कैशलेस चिकित्सा योजना पर बड़ा फैसला ले सकती है।
कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित कैशलेस चिकित्सा सुविधा पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। योजना लागू होने के बाद कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। सूचीबद्ध अस्पतालों में उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे गंभीर बीमारी या आपात स्थिति में आर्थिक बोझ काफी कम हो सकेगा।
बैठक में नई तबादला नीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट का फैसला प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। नई नीति लागू होने से विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति, कार्य संतुलन और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान होने की उम्मीद जताई जा रही है।
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रस्तावों की समीक्षा भी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों और जनकल्याण कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार सरकार कुछ नई योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दे सकती है। इससे राज्य में विकास कार्यों को नई गति मिलने की संभावना है।
कैशलेस मेडिकल सुविधा और ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकारी कर्मचारियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों की नजरें कैबिनेट बैठक के फैसलों पर टिकी हुई हैं। कई कर्मचारियों का मानना है कि यदि दोनों प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो इससे न केवल कार्य व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार की इस बैठक को मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक माना जा रहा है। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के अलावा विकास, प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े कई विषयों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक के नतीजों पर टिकी हैं, जहां से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं।
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