छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की अहम बैठक कल, कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों पर हो सकता है बड़ा फैसला

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होगी। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। खासकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी और लंबे समय से चर्चा में रही कैशलेस चिकित्सा योजना पर बड़ा फैसला ले सकती है।