CG Government School Crisis: हक की आवाज बनी Gen-Alpha, सरकारी स्कूलों की बदहाली के खिलाफ बढ़ा विरोध

CG Government School Crisis: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन, शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ अब सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि स्कूली बच्चे भी खुलकर आवाज उठाने लगे हैं। पिछले डेढ़ महीने में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सामने आए तालाबंदी, घेराव, मार्च और प्रदर्शन के मामलों ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रायगढ़, महासमुंद, बालोद, धमतरी और कोंडागांव समेत कई जिलों में विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध दर्ज कराया।