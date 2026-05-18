धमतरी में लगातार 3 लोगों ने किया आत्महत्या, दो युवकों समेत अधेड़ ने दी जान, कारण जान कर उड़ जायेंगे होश

पहला मामला धमतरी जिले के बंजारी गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले युवक गगन साहू ने अपने घर के आंगन में लगे आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिवार के लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। परिजनों के मुताबिक, युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है।