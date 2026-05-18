धमतरी में लगातार 3 लोगों ने किया आत्महत्या, दो युवकों समेत अधेड़ ने दी जान, कारण जान कर उड़ जायेंगे होश

cg suicide news(photo-patrika)
Three suicide cases in Dhamtari: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से आत्महत्या के तीन अलग-अलग मामले सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। इन घटनाओं में दो युवकों और एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। तीनों घटनाओं के बाद संबंधित परिवारों में मातम का माहौल है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजहों का पता लगाने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार, तीनों मामलों में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
पहला मामला धमतरी जिले के बंजारी गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले युवक गगन साहू ने अपने घर के आंगन में लगे आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सुबह जब परिवार के लोगों ने युवक को पेड़ पर लटका देखा तो उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पंचनामा कार्रवाई की। परिजनों के मुताबिक, युवक ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस आसपास के लोगों और परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है।
दूसरी घटना अर्जुनी क्षेत्र से सामने आई है। यहां रहने वाले युवक रेखराम मरकाम ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। काफी देर तक युवक के बाहर नहीं आने पर परिजनों ने कमरे में जाकर देखा, जहां वह फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।
तीसरा मामला नगरी क्षेत्र का है, जहां एक अधेड़ व्यक्ति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने काफी प्रयास किए, लेकिन व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाया।
तीनों मामलों में फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह अज्ञात बताई जा रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि मृतकों पर किसी प्रकार का मानसिक तनाव, पारिवारिक विवाद या आर्थिक दबाव तो नहीं था।
इन घटनाओं के बाद संबंधित परिवारों और गांवों में शोक का माहौल है। अचानक हुई मौतों से परिजन सदमे में हैं। स्थानीय लोग भी घटनाओं को लेकर दुख व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा हो तो परिवार और समाज को उसके साथ संवाद बनाए रखना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
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