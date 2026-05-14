Dhamtari Acid Attack: धमतरी में सनसनी! किशोर पर तेजाब डालकर भागा आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस

घायल किशोर को तत्काल जिला अस्पताल (District Hospital) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस जाने के कारण बेहतर इलाज के लिए उसे डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (Dr. Bhimrao Ambedkar Memorial Hospital) (मेकाहारा), Raipur रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस (Dhamtari Police) की कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की पहचान भी कर ली है।