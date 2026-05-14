14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Dhamtari Acid Attack: धमतरी में सनसनी! किशोर पर तेजाब डालकर भागा आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस

Dhamtari Acid Attack: छत्तीसगढ़ के धमतरी के गणेश चौक में 17 वर्षीय किशोर पर तेजाब फेंककर जानलेवा हमला किया गया। हमले में किशोर गंभीर रूप से झुलस गया और उसे बेहतर इलाज के लिए मेकाहारा रेफर किया गया है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Laxmi Vishwakarma

May 14, 2026

Dhamtari Acid Attack

तेजाब फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश (photo source- Patrika)

Dhamtari Acid Attack: छत्तीसगढ़ के धमतरी (Dhamtari) जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। कोतवाली थाना (Kotwali Police Station) क्षेत्र के गणेश चौक में मोहल्ले के ही एक युवक ने 17 वर्षीय किशोर पर तेजाब फेंककर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और हमले के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है।

Dhamtari Acid Attack: घर के पास हुआ अचानक हमला

स्थानीय लोगों के अनुसार, किशोर अपने घर के पास मौजूद था, तभी मोहल्ले के एक युवक ने अचानक उस पर तेजाब acid फेंक दिया। हमला इतना तेज था कि किशोर का चेहरा, सीना और पैर गंभीर रूप से झुलस गए। उसकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत परिवार को सूचना दी।

जिला अस्पताल से रायपुर रेफर

घायल किशोर को तत्काल जिला अस्पताल (District Hospital) पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस जाने के कारण बेहतर इलाज के लिए उसे डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (Dr. Bhimrao Ambedkar Memorial Hospital) (मेकाहारा), Raipur रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही धमतरी पुलिस (Dhamtari Police) की कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी की पहचान भी कर ली है।

Dhamtari Acid Attack: हमले की वजह अब तक साफ नहीं

पुलिस के मुताबिक, हमले का आरोपी पड़ोस का ही युवक बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी (Arrest) के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हालांकि, हमले के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, जिससे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

पुलिस से कार्रवाई की मांग

वहीं घटना के बाद गणेश चौक और आसपास के क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस से जल्द गिरफ्तारी की मांग (Demand for arrest) की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 May 2026 04:06 pm

Published on:

14 May 2026 04:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Dhamtari Acid Attack: धमतरी में सनसनी! किशोर पर तेजाब डालकर भागा आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dhamtari Petrol Crisis: धमतरी में पेट्रोल-डीजल की किल्लत, दो दिनों से नहीं हो रही सप्लाई, बढ़ी परेशानी

Raipur petrol diesel crisis
धमतरी

Dhamtari News: प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पूछा-छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाय का अर्थ क्या है?

Dhamtari News: प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पूछा-छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाय का अर्थ क्या है?
धमतरी

CAF jawan commits suicide: CAF जवान ने की आत्महत्या, किराए के मकान में फांसी पर लटका मिला शव

CAF जवान ने की आत्महत्या (photo source- Patrika)
धमतरी

नशे के खिलाफ गांव का शंखनाद! शराब बेचने वालों पर 50 हजार का जुर्माना, सूचना देने वाले को 25 हजार इनाम

नशे के खिलाफ गांव का शंखनाद! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Mother’s Day 2026: तानों से नहीं टूटी हिम्मत, ‘स्कूटी दीदी’ ने 35 महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भर बनना, जानें कैसे

‘स्कूटी दीदी’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.