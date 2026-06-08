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वायरल VIDEO ने बढ़ाई मुश्किलें! धमतरी SP ने बैठाई 3 DSP की जांच कमेटी, अब चलेगा सच-झूठ का पता?

Viral Video: धमतरी में पुलिस और युवक के बीच हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसपी ने तीन डीएसपी की विशेष समिति गठित की है।

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धमतरी

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Shradha Jaiswal

Jun 08, 2026

Chhattisgarh Viral Video

Chhattisgarh Viral Video(photo-patrika)

Chhattisgarh Viral Video: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पुलिस और एक युवक के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के बाद अब जिला पुलिस प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन डीएसपी की विशेष जांच समिति गठित की है। साथ ही घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और संबंधित युवक को नोटिस जारी कर उनका पक्ष मांगा गया है।

Chhattisgarh Viral Video: क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, घटना 5 जून की रात करीब 1 बजे अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन के पास की बताई जा रही है। देर रात बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे एक युवक को पुलिस ने जांच के लिए रोका था। इसी दौरान युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अर्जुनी थाना प्रभारी और उनके स्टाफ की युवक के साथ तीखी बहस दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस के व्यवहार और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए।

एसपी ने गठित की तीन डीएसपी की जांच समिति

मामले की गंभीरता को देखते हुए धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए तीन डीएसपी की विशेष समिति बनाई गई है। जांच समिति का नेतृत्व डीएसपी मोनिका मरावी करेंगी। उनके साथ डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर और डीएसपी यशकरण ध्रुव भी जांच में शामिल रहेंगे। समिति घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करेगी।

पुलिसकर्मियों और युवक को भेजा गया नोटिस

जांच प्रक्रिया के तहत विवाद में शामिल पुलिसकर्मियों और युवक दोनों को नोटिस जारी किया गया है। समिति सभी पक्षों का पक्ष सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि घटना की वास्तविकता सामने आ सके।

वायरल वीडियो के बाद उठे कई सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग युवक के साथ पुलिस के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। ऐसे में जांच समिति की रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और घटना में किसकी क्या भूमिका रही।

रिपोर्ट के बाद तय होगी कार्रवाई

धमतरी पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी पक्ष की गलती सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले पर लोगों की नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद पुलिस-युवक विवाद की सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

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Published on:

08 Jun 2026 03:05 pm

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