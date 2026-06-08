वायरल VIDEO ने बढ़ाई मुश्किलें! धमतरी SP ने बैठाई 3 DSP की जांच कमेटी, अब चलेगा सच-झूठ का पता?

जानकारी के अनुसार, घटना 5 जून की रात करीब 1 बजे अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन के पास की बताई जा रही है। देर रात बाइक पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे एक युवक को पुलिस ने जांच के लिए रोका था। इसी दौरान युवक और पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अर्जुनी थाना प्रभारी और उनके स्टाफ की युवक के साथ तीखी बहस दिखाई दे रही है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने पुलिस के व्यवहार और कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए।