रूटीन चेकिंग या दबंगई? धमतरी पुलिस का देर रात Video वायरल, TI पर मारपीट का लगा आरोप

Chhattisgarh Police Checking: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में देर रात पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ विवाद अब सुर्खियों में है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन-पोटियाडीह बाईपास पर पुलिस और एक युवक के बीच कहासुनी के बाद मामला बढ़ गया। युवक ने थाना प्रभारी (TI) पर मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि वह पत्नी और बच्चे के साथ फिल्म देखकर लौट रहा था, तभी यह घटना हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि नियमित जांच के दौरान युवक सहयोग करने के बजाय उलझ गया था। मामले को लेकर जांच और चर्चा दोनों तेज हो गई हैं।