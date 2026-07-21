हमारी मांगे पूरी करो… 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धमतरी में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

Congress Protest: छत्तीसगढ़ के धमतरी में शहर की विभिन्न नागरिक समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। घड़ी चौक से शुरू हुई रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी की और 12 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। मांगों में पीएम आवास योजना का लाभ, सड़कों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट सुधार, पेंशन भुगतान और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।