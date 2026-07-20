Dhamtari News: इथेनॉल पेट्रोल बना वाहन चालकों की परेशानी, मैकेनिक बोले- इंजन सीज होने का भी खतरा

वाहन मैकेनिक मितेश साहू, बालाराम साहू, घनश्याम देवंागन ने बताया कि इथेनॉल की सबसे बड़ी रासायनिक विशेषता यह है कि यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, जो कि हवा में मौजूद नमीं को बहुत तेजी से अपनी ओर सोखता है। जब गाड़ी की टंकी में ई-पेट्रोल होता है और वाहन धूप, छांव या बरसात के मौसम में खड़ा रहता है, तो टंकी के अंदर की हवा से इथेनॉल नमीं सोख लेता है। एक निश्चित सीमा से अधिक नमीं सोखने पर पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण आपस में अलग हो जाता है। इथेनॉल पानी को साथ लेकर टंकी के सबसे निचले हिस्से में बैठ जाता है और शुद्ध पेट्रोल ऊपर तैरने लगता है। वाहनों का फ्यूल पाइप टंकी के निचले हिस्से से जुड़ा होता है, इसलिए स्टार्ट करते समय इंजन में पेट्रोल की जगह पानी और इथेनॉल का यह गाढ़ा मिश्रण चला जाता है। इसके कारण गाड़ी तुरंत बंद हो जाती है, झटके मारती है और प्लग शॉर्ट हो जाता है।