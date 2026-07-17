17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

Road Accident: धमतरी में बड़े भाई की मौत के बाद पति-पत्नी की भी गई जान, एक घर ही से निकली तीन अर्थियां

धमतरी के मगरलोड में बड़े भाई के अंतिम संस्कार में जा रहे पति-पत्नी की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक ही परिवार से तीन अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा है।
2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Jul 17, 2026

Road Accident

बड़े भाई की मौत के बाद पति-पत्नी की भी गई जान (photo Patrika)

Dhamtari Accident News: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि दोनों अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव लौट रहे थे। परिवार अभी बड़े भाई की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही घंटों बाद हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। एक ही दिन में एक घर से तीन अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

बाइक से गांव लौट रहे थे

जानकारी के अनुसार, दुगली थाना क्षेत्र के ग्राम धनोरा निवासी प्रेमलाल नेताम अपनी पत्नी के साथ ससुराल गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई का निधन हो गया है। यह खबर मिलते ही दोनों बाइक से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने गांव धनोरा रवाना हुए। रास्ते में मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरीपानी और खड़मा के बीच उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी।

घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया

टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रेमलाल नेताम और उनकी पत्नी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।घटना की सूचना मिलते ही मगरलोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

यह घटना पूरे परिवार के लिए असहनीय बन गई है। पहले बड़े भाई की मौत और फिर उसी के अंतिम संस्कार में जाते समय छोटे भाई और उसकी पत्नी की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में पहले एक अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, वहां कुछ ही घंटों में दो और शव पहुंचने से मातम और गहरा गया। पूरे गांव में शोक का माहौल है और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध है।

गांव में पसरा मातम

घटना की खबर फैलते ही धनोरा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं और उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही परिवार पर इतने कम समय में तीन मौतों का दुख शायद ही कभी देखने को मिला हो। इस हृदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 04:08 pm

Published on:

17 Jul 2026 04:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Road Accident: धमतरी में बड़े भाई की मौत के बाद पति-पत्नी की भी गई जान, एक घर ही से निकली तीन अर्थियां

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी में अजीबोगरीब घटना, स्कूली छात्र ने 11 साथियों को दांत से काटा

Student Bite Classmates
धमतरी

धमतरी में विदेशी फंडिंग का खुलासा! 10-10 हजार कर निकाले गए 3.20 करोड़ रुपये, जानें क्या है 90 करोड़ के ट्रांजेक्शन का राज?

Foreign Funding Investigation
धमतरी

IPS भावना पांडेय ने संभाली धमतरी SP की जिम्मेदारी, अपराधियों को दिया सख्त संदेश

Dhamtari News
धमतरी

Balod News: कमजोरी की शिकायत लेकर अस्पताल गई महिला, नर्स ने बिना पर्ची देखें लगा दिया गर्भनिरोधक इंजेक्शन

Balod News
धमतरी

घंटों स्कूल में अकेली बंद रही पहली कक्षा की छात्रा! ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर, शिक्षकों को नोटिस जारी

School Student Locked Inside Classroom
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.