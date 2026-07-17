Road Accident: धमतरी में बड़े भाई की मौत के बाद पति-पत्नी की भी गई जान, एक घर ही से निकली तीन अर्थियां

Dhamtari Accident News: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। सबसे दर्दनाक बात यह रही कि दोनों अपने बड़े भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गांव लौट रहे थे। परिवार अभी बड़े भाई की मौत के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि कुछ ही घंटों बाद हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। एक ही दिन में एक घर से तीन अर्थियां उठने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।