कुम्हारी के पास NH-53 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से भिड़ी स्कूटी, 4 दोस्तों की मौत

Chhattisgarh Road Accident: दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार चार युवकों की मौत हो गई। हादसा कुम्हारी स्थित दशमेश ढाबा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ। तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।