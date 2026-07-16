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कुम्हारी के पास NH-53 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से भिड़ी स्कूटी, 4 दोस्तों की मौत

Kumhari Road Accident: दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर कुम्हारी के दशमेश ढाबा के पास भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार चार युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।
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भिलाई

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Laxmi Vishwakarma

Jul 16, 2026

Chhattisgarh Road Accident

एक स्कूटी पर सवार 4 युवकों की जान गई (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Road Accident: दुर्ग-रायपुर नेशनल हाईवे-53 पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार चार युवकों की मौत हो गई। हादसा कुम्हारी स्थित दशमेश ढाबा के पास सुबह करीब 10 बजे हुआ। तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रारंभिक जांच के अनुसार स्कूटी दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि स्कूटी पर चार युवक सवार थे। तेज गति के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और स्कूटी सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दो की मौके पर, दो की अस्पताल में मौत

हादसे में दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल दो अन्य युवकों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चारों परिवारों में मातम पसरा हुआ है।

अपडेट जारी…

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Updated on:

16 Jul 2026 11:55 am

Published on:

16 Jul 2026 11:55 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / कुम्हारी के पास NH-53 पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से भिड़ी स्कूटी, 4 दोस्तों की मौत

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